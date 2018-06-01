Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке оспы обезьян в Камеруне

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Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке оспы обезьян в Камеруне, в настоящее время зарегистрировано семь предполагаемых случаев заражения.

«Министерство общественного здравоохранения Камеруна 15 мая 2018 года сообщило о вспышке оспы обезьян в коммуне Нжиква в Северо-Западном регионе и Аквайя — в Юго-Восточном регионе страны. Вспышка была зарегистрирована 30 апреля 2018 года, когда двое больных обратились в медицинское учреждение с жалобами на высокую температуру, головную боль и кожную сыпь», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго.

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