Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке Эболы в ДР Конго

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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, передаёт пресс-служба ведомства.
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке Эболы в ДР Конго
  • Reuters

Как сообщает «Газета.Ru», Роспотребнадзор принял участие в совещании комитета Международных медико-санитарных правил (ММСП) по чрезвычайной ситуации в отношении вируса Эбола.

«Участники совещания пришли к выводу, что, несмотря на серьёзность ситуации, объявлять её «чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение», преждевременно», — пишет издание.

Роспотребнадзор попросил российских граждан учитывать данную информацию при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что в ДР Конго подтвердили 14 случаев заражения вирусом Эбола.

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