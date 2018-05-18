В ДР Конго подтвердили 14 случаев заражения вирусом Эбола

На данный момент известно о 14 подтверждённых случаях заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго, сообщает Associated Press.

Отмечается, что Министерство здравоохранения страны начало принимать меры для ограничения распространения смертельного вируса.

В пятницу, 18 мая, ВОЗ собрала экстренное заседание по этому вопросу. Организация назвала риск распространения заболевания в ДР Конго очень высоким.

В сообщении говорится, что в настоящее время в регионе проходит тестирование новой противолихорадочной вакцины, которая доказала свою эффективность в подавлении вспышки в Западной Африке несколько лет назад. Более чем 4 тыс. доз вакцины уже поступили в ДР Конго, ещё несколько партий готовятся к отправке.

Ранее в ВОЗ предупредили об угрозе новой глобальной эпидемии.