В ДР Конго подтвердили 14 случаев заражения вирусом Эбола
Отмечается, что Министерство здравоохранения страны начало принимать меры для ограничения распространения смертельного вируса.
В пятницу, 18 мая, ВОЗ собрала экстренное заседание по этому вопросу. Организация назвала риск распространения заболевания в ДР Конго очень высоким.
В сообщении говорится, что в настоящее время в регионе проходит тестирование новой противолихорадочной вакцины, которая доказала свою эффективность в подавлении вспышки в Западной Африке несколько лет назад. Более чем 4 тыс. доз вакцины уже поступили в ДР Конго, ещё несколько партий готовятся к отправке.
Ранее в ВОЗ предупредили об угрозе новой глобальной эпидемии.