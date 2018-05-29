Ростуризм предупредил о лихорадке чикугунья в ряде штатов Индии

Ростуризм предупредил о лихорадке чикугунья в ряде индийских штатов, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации департамента ситуационно-кризисного центра МИД России, в Индии отмечается более 9 тыс. подтверждённых случаев заражения.

Заболевание наиболее распространено в штатах Карнатака, Гуджарат, Махараштра.

Ростуризм призвал туроператоров, реализующих туры в Индию, сообщать своим клиентам о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в связи с лихорадкой чикугунья, а также о рекомендациях по профилактике этого заболевания.

Ранее ведомство предупредило о вирусе Нипах в Индии.

Также NewInform сообщал, что Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Тунис.