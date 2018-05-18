Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Тунис
В столице и южных районах Туниса есть вероятность проведения протестных акций и возникновения студенческих волнений.
Также актуальными остаются угрозы со стороны террористической группировки «Исламское государство»*, передаёт Nation News со ссылкой на сайт ведомства.
На территории Туниса действует режим чрезвычайного положения.
Ранее Ростуризм предупредил россиян о росте числа преступлений в Мексике.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.