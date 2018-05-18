Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Тунис

Короткая ссылка
Ростуризм заявил об обострении социально-экономической ситуации в Тунисе и рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эту страну, сообщает Newinform.

В столице и южных районах Туниса есть вероятность проведения протестных акций и возникновения студенческих волнений.

Также актуальными остаются угрозы со стороны террористической группировки «Исламское государство»*, передаёт Nation News со ссылкой на сайт ведомства.

На территории Туниса действует режим чрезвычайного положения.

Ранее Ростуризм предупредил россиян о росте числа преступлений в Мексике.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных