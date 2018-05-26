Ростуризм предупредил об опасном вирусе Нипах в Индии

В Индии в штатах Карнатаке и Керале зафиксирован рост числа случаев заражения людей опасным вирусом Нипах. Об этом сообщается на сайте Ростуризма.

В связи с этим ведомство призвало туроператоров, реализующих туры в указанные штаты, информировать клиентов о неблагоприятной эпидемиологической обстановке. «Находящимся в указанном регионе российским туристам настоятельно рекомендуется соблюдать вышеописанные правила профилактики заражения вирусом Нипах, а в случае ухудшения самочувствия — незамедлительно обращаться к врачу», — говорится в сообщении. Ранее россиян предупредили о жёлтой лихорадке в Бразилии.