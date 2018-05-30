ВВС Израиля нанесли около 25 ударов по объектам ХАМАС

Военно-воздушные силы Израиля нанесли около 25 ударов по объектам движения ХАМАС, расположенным на территории сектора Газа. Об этом сообщается в Twitter израильской армии.

По данным представителей израильской стороны, удары были нанесены в ответ на обстрел со стороны сектора Газа.

«Силы ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) сегодня ночью при помощи боевых самолётов, вертолётов и летательных аппаратов нанесли около 25 ударов по целям террористической группировки ХАМАС в секторе Газа», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ударам подверглись в том числе тренировочные базы и иные военные объекты.

Впоследствии в Израиле также сообщили о срабатывании сирен тревоги.

Ранее сообщалось, что во вторник, 29 мая, территория Израиля подверглась ракетному обстрелу со стороны сектора Газа.

По данным Тель-Авива, эта атака стала самой массированной с лета 2014 года.

В ответ на ракетный удар израильские ВВС атаковали 35 палестинских объектов.

Подробнее — в материале RT.