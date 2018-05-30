ВВС Израиля нанесли около 25 ударов по объектам ХАМАС

Короткая ссылка
Военно-воздушные силы Израиля нанесли около 25 ударов по объектам движения ХАМАС, расположенным на территории сектора Газа. Об этом сообщается в Twitter израильской армии.

По данным представителей израильской стороны, удары были нанесены в ответ на обстрел со стороны сектора Газа.

«Силы ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) сегодня ночью при помощи боевых самолётов, вертолётов и летательных аппаратов нанесли около 25 ударов по целям террористической группировки ХАМАС в секторе Газа», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ударам подверглись в том числе тренировочные базы и иные военные объекты.

Впоследствии в Израиле также сообщили о срабатывании сирен тревоги.

Ранее сообщалось, что во вторник, 29 мая, территория Израиля подверглась ракетному обстрелу со стороны сектора Газа.

По данным Тель-Авива, эта атака стала самой массированной с лета 2014 года.

В ответ на ракетный удар израильские ВВС атаковали 35 палестинских объектов. 

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ближний Восток
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить