Армия Израиля сообщила о поражении 35 целей на территории сектора Газа

Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по территории сектора Газа и поразили 35 целей. Об этом заявили в пресс-службе армии.

«Истребители ВВС Израиля атаковали 35 террористических объектов в семи лагерях... в секторе Газа», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в результате авиаударов был уничтожен, в частности, туннель, который начинался в секторе Газа, проходил через территорию Египта и заканчивался в Израиле.

This tunnel was designated for terror purposes and smuggling. The tunnel was detected in its construction phases near the Kerem Shalom Crossing, through which many goods are transferred to Gaza residents pic.twitter.com/Jxkni9ARqP — IDF (@IDFSpokesperson) 29 мая 2018 г.

Утром 29 мая сообщалось, что палестинцы выпустили 25 миномётных снарядов из сектора Газа по югу Израиля.