Армия Израиля сообщила о поражении 35 целей на территории сектора Газа

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Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по территории сектора Газа и поразили 35 целей. Об этом заявили в пресс-службе армии.
Армия Израиля сообщила о поражении 35 целей на территории сектора Газа
  • © Amir Cohen
  • Reuters

«Истребители ВВС Израиля атаковали 35 террористических объектов в семи лагерях... в секторе Газа», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в результате авиаударов был уничтожен, в частности, туннель, который начинался в секторе Газа, проходил через территорию Египта и заканчивался в Израиле.

Утром 29 мая сообщалось, что палестинцы выпустили 25 миномётных снарядов из сектора Газа по югу Израиля.

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