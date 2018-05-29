МИД России призвал Израиль и Палестину прекратить конфронтацию

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Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией насилия на границе Израиля и сектора Газа. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
МИД России призвал Израиль и Палестину прекратить конфронтацию
  • © Reuters

«В Москве выражают глубокую озабоченность в связи с этой эскалацией насилия, которая заслуживает осуждения и перечёркивает даже слабую надежду на скорое примирение между израильтянами и палестинцами», — заявили в МИД.

В ведомстве отметили, что заложниками такого развития событий становятся мирные граждане. Вместе с тем отдаляется перспектива налаживания переговоров между Палестиной и Израилем.

«Вновь призываем израильскую и палестинскую стороны разорвать замкнутый круг разрушительной конфронтации», — подчёркивается в сообщении.

Ранее в Израиле заявили, что с территории сектора Газа было запущено более 100 миномётных снарядов и ракет.

Также сообщалось, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по территории сектора Газа и поразили 35 целей.

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