Адвокат лётчика Ярошенко в течение трёх недель не может выйти с ним на связь

Алексей Тарасов, адвокат российского лётчика Константина Ярошенко заявил, что в течение трёх недель не может связаться со своим подопечным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мои попытки как адвоката установить контакт с Ярошенко за последние три недели не увенчались успехом. Контакт устанавливается с тюремным надзирателем, мы ему и звонили и писали, просто нет ответов на эти запросы», — рассказал он.

5 мая Виктория Ярошенко, супруга лётчика, в беседе с газетой «Известия» заявила, что не знает о местонахождении мужа.

Впоследствии пресс-секретарь генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский сообщил, что Ярошенко находится в тюремном изоляторе.

В 2011 году в Соединённых Штатах россиянин был приговорён к 20 годам тюрьмы. Его обвинили в подготовке и доставке на американскую территорию крупной партии наркотиков.

Позднее он был экстрадирован в США из Либерии.