Адвокат лётчика Ярошенко в течение трёх недель не может выйти с ним на связь

Короткая ссылка
Алексей Тарасов, адвокат российского лётчика Константина Ярошенко заявил, что в течение трёх недель не может связаться со своим подопечным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мои попытки как адвоката установить контакт с Ярошенко за последние три недели не увенчались успехом. Контакт устанавливается с тюремным надзирателем, мы ему и звонили и писали, просто нет ответов на эти запросы», — рассказал он.

5 мая Виктория Ярошенко, супруга лётчика, в беседе с газетой «Известия» заявила, что не знает о местонахождении мужа.

Впоследствии пресс-секретарь генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский сообщил, что Ярошенко находится в тюремном изоляторе.

В 2011 году в Соединённых Штатах россиянин был приговорён к 20 годам тюрьмы. Его обвинили в подготовке и доставке на американскую территорию крупной партии наркотиков.

Позднее он был экстрадирован в США из Либерии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить