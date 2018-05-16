США отказались перевести лётчика Ярошенко в Россию

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила от Соединённых Штатов отказ в переводе заключённого лётчика Константина Ярошенко на родину для отбывания наказания.

«Я получила ответ от Госдепартамента по поручению президента США, что, по мнению Соединённых Штатов, Ярошенко осуждён законно и он не может быть освобождён из-под стражи властями Америки», — цитирует Москалькову РИА Новости.

По её словам, она обратится в Генпрокуратуру России с просьбой помочь разрешить ситуацию.

Омбудсмен выразила надежду на гуманность американской стороны.

Ранее Москалькова сообщила, что подготовила письмо в Генпрокуратуру США, в котором просит перевести Ярошенко в российскую тюрьму.