США отказались перевести лётчика Ярошенко в Россию
- РИА Новости
«Я получила ответ от Госдепартамента по поручению президента США, что, по мнению Соединённых Штатов, Ярошенко осуждён законно и он не может быть освобождён из-под стражи властями Америки», — цитирует Москалькову РИА Новости.
По её словам, она обратится в Генпрокуратуру России с просьбой помочь разрешить ситуацию.
Омбудсмен выразила надежду на гуманность американской стороны.
Ранее Москалькова сообщила, что подготовила письмо в Генпрокуратуру США, в котором просит перевести Ярошенко в российскую тюрьму.