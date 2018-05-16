СМИ: Москалькова подготовила письмо в Генпрокуратуру США в связи с делом Ярошенко
«Я пытаюсь добиться возвращения Константина Ярошенко на родину для дальнейшего отбывания наказания в России», — рассказала Москалькова.
Она отметила, что решение этого вопроса осложняется тем, что между Россией и США нет соглашения о передаче заключённых в другую страну.
Москалькова добавила, что в соответствии с принципом взаимности этот вопрос может быть решён положительно.
Ранее Ярошенко заявил своей жене, что не выдержит 30 дней в изоляторе американской тюрьмы, куда его поместили.