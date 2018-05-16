СМИ: Москалькова подготовила письмо в Генпрокуратуру США в связи с делом Ярошенко

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подготовила письмо в Генпрокуратуру США, в котором она просит перевести лётчика Константина Ярошенков в российскую тюрьму. Об этом пишет газета «Известия».

«Я пытаюсь добиться возвращения Константина Ярошенко на родину для дальнейшего отбывания наказания в России», — рассказала Москалькова.

Она отметила, что решение этого вопроса осложняется тем, что между Россией и США нет соглашения о передаче заключённых в другую страну. 

Москалькова добавила, что в соответствии с принципом взаимности этот вопрос может быть решён положительно.

Ранее Ярошенко заявил своей жене, что не выдержит 30 дней в изоляторе американской тюрьмы, куда его поместили.

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