СМИ: Жена лётчика Ярошенко рассказала о «прощальных словах» мужа

Российский лётчик Константин Ярошенко заявил своей жене Виктории, что не выдержит 30 дней в изоляторе американской тюрьмы, куда его поместили, и передал «прощальные слова». Об этом пишет газета «Известия».

В генконсульстве России в США заявили, что Ярошенко поместили в спецблок из-за конфликта с другим заключённым.

По словам супруги россиянина, во время телефонного разговора голос Ярошенко «был уставшим, потерянным». Она отметила, что «он действительно в тяжёлом состоянии, так как болезнь прогрессирует».

Также Виктория Ярошенко заявила, что Константин «как будто прощался» с семьёй и сообщил, что «устал от издевательств».

«Отметил, что 30 дней в карцере для него убийственны и он уже оттуда не выйдет. У него были прощальные слова: поздравил меня с наступающим днём рождения и пожелал (дочери. — RT) Кате хорошо сдать экзамены, хотя он прекрасно знает, что экзамены будут только в июле», — рассказала она.

Ранее супруга Ярошенко сообщала, что не знает о местонахождении мужа.