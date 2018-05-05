Генконсульство России в Нью-Йорке: лётчик Ярошенко переведён в тюремный изолятор
По его словам, в пятницу, 4 мая, дипломаты посетили россиянина, и во время их визита выяснилось, что у него произошёл конфликт в камере.
«Его ударили, и администрация тюрьмы перевела Ярошенко в изолятор в целях его же безопасности», — цитирует Топольского РИА Новости.
Он отметил, что Ярошенко чувствует себя нормально и о каких-либо жалобах или просьбах консульским работникам не говорил.
Ранее супруга лётчика Виктория Ярошенко заявила газете «Известия», что не знает о местонахождении мужа.