Генконсульство России в Нью-Йорке: лётчик Ярошенко переведён в тюремный изолятор

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Российский лётчик Константин Ярошенко, отбывающий заключение в США, находится в тюремном изоляторе, сообщил пресс-секретарь генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский.

По его словам, в пятницу, 4 мая, дипломаты посетили россиянина, и во время их визита выяснилось, что у него произошёл конфликт в камере.

«Его ударили, и администрация тюрьмы перевела Ярошенко в изолятор в целях его же безопасности», — цитирует Топольского РИА Новости.

Он отметил, что Ярошенко чувствует себя нормально и о каких-либо жалобах или просьбах консульским работникам не говорил.

Ранее супруга лётчика Виктория Ярошенко заявила газете «Известия», что не знает о местонахождении мужа.

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