Жена лётчика Ярошенко заявила, что не знает о местонахождении мужа

Супруга лётчика Константина Ярошенко заявила газете «Известия», что на данный момент не знает о местонахождении мужа.

По словам Виктории Ярошенко, её супруг, в течение последних полутора месяцев отбывающий наказание в американской тюрьме «Форт-Дикс», жаловался на проблемы с желудком. Через две недели после обращения в тюремную санчасть ему выписали антибиотики, но состояние здоровья не улучшилось.

«В понедельник, 30 апреля, Константин снова пошёл к врачу попросить других, более действенных таблеток. После того как он вернулся в камеру, через час за ним пришли надзиратели и увели неизвестно куда. Они также собрали все его вещи в мешки, забрали матрас и стул», — утверждает супруга лётчика.

Она отметила, что не знает, где находится муж и что с ним происходит. Жена Ярошенко не исключила, что лётчик может быть в карцере, хотя никаких оснований для такой меры нет.

Супруга Ярошенко обратилась в консульство России в Нью-Йорке. В тот же день дипломатическое представительство направило запрос в Бюро тюрем США с требованием разрешить посещение лётчика.

В консульстве подчеркнули, что ситуация находится на постоянном контроле.

Адвокат россиянина Алексей Тарасов также предположил, что Ярошенко, скорее всего, находится в спецблоке.

В феврале жена Ярошенко в беседе с НСН рассказала подробности о состоянии его здоровья.