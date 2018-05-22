Москалькова заявила о возможности личного посещения заключённых в тюрьмах США россиян

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила в интервью газете «Известия», что не исключает возможности поездки в Соединённые Штаты, чтобы проконтролировать ситуацию с нарушением прав россиян, которые находятся в американских тюрьмах.

«Очень важно поднимать вопрос заключённых граждан России в США… Важен конструктивный диалог с США, но, к сожалению, у них нет должности омбудсмена. Кроме того, в условиях изменения формата нашего консульства нужно подумать о возможности поездки в США и личного посещения россиян», — отметила она.

Москалькова также рассказала, что неоднократно обращалась в ООН и Совет Европы в связи с ущемлением прав российских граждан за рубежом, однако «пока не ощутила существенных перемен в этом плане».

Ранее Москалькова сообщила, что подготовила письмо в Генпрокуратуру США, в котором просит перевести заключённого в США лётчика Константина Ярошенко в российскую тюрьму. 

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