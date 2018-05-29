Палестина подаст иск в Международный суд ООН из-за решений США по Иерусалиму

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Генсек исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Арикат сообщил, что палестинское руководство подаёт иск в Международный суд ООН в связи с провозглашением Соединёнными Штатами Иерусалима столицей Израиля и переносом туда посольства.

Об этом сообщает WAFA.

Отмечается, что иск будет подан в ближайшие дни.

Ранее в МИД Палестины заявили, что США покрывают израильские преступления в отношении палестинского народа.

14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле.

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