В Израиле назвали условие урегулирования конфликта с Палестиной

Израиль исключает возможность мирного урегулирования конфликта с Палестиной, если Иерусалим не будет столицей еврейского государства. Об этом заявил израильский министр по делам Иерусалима Зеев Элькин в ходе интервью газете «Известия».

«Не будет мирного урегулирования, в рамках которого Иерусалим не будет столицей Израиля. Как раз отказ от переноса посольства создает у палестинцев иллюзию, что возможен вариант мирного урегулирования, при котором возможен отказ Израиля от столицы в Иерусалиме», — подчеркнул Элькин.

По последним данным, в результате столкновений палестинцев с израильскими военными на границе сектора Газа погибли более 60 человек.

Акции протеста в секторе Газа начались на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.