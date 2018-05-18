В Израиле назвали условие урегулирования конфликта с Палестиной
«Не будет мирного урегулирования, в рамках которого Иерусалим не будет столицей Израиля. Как раз отказ от переноса посольства создает у палестинцев иллюзию, что возможен вариант мирного урегулирования, при котором возможен отказ Израиля от столицы в Иерусалиме», — подчеркнул Элькин.
По последним данным, в результате столкновений палестинцев с израильскими военными на границе сектора Газа погибли более 60 человек.
Акции протеста в секторе Газа начались на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.