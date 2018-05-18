В Израиле рассказали о причинах протестов в секторе Газа

Беспорядки в секторе Газа не связаны с переносом посольства США из Тель-Авива в Иерусалим в Израиле. Такое мнение выразил израильский министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин в интервью газете «Известия».

«Беспорядки на границе с Израилем продолжаются уже больше месяца. И начались они из-за проблемной ситуации в самом секторе, когда лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас резко сократил финансирование, которое он переводит в сектор Газа, и ХАМАС почувствовал себя в изоляции», — пояснил он.

Ранее в Белом доме возложили ответственность за погибших в секторе Газа палестинцев на ХАМАС.

14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле. В связи с этим жители Палестины устроили акцию протеста на границе сектора Газа.

В результате столкновений палестинцев с израильскими военными, по последним данным, погиб 61 человек.