В МИД Палестины обвинили власти США в покрывании израильских преступлений

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Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что власти США покрывают израильские преступления в отношении народа его страны.
В МИД Палестины обвинили власти США в покрывании израильских преступлений
  • Reuters

«Позиция США сводится к тому, чтобы покрывать Израиль, который продолжает совершать преступления против палестинского народа», — цитирует его ТАСС.

Данное заявление он сделал во время выступления на экстренном заседании Лиги арабских государств на уровне министров иностранных дел.

Ранее в Белом доме возложили ответственность за погибших в секторе Газа палестинцев на ХАМАС.

14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле. В связи с этим жители Палестины устроили акцию протеста на границе сектора Газа.

В результате столкновений палестинцев с израильскими военными, по последним данным, погиб 61 человек.

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