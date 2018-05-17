В Пентагоне прокомментировали усиление охраны посольств США в ряде стран

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Представитель Пентагона Дана Уайт прокомментировала информацию о том, что американские власти решили усилить в ряде стране охрану посольств США.
В Пентагоне прокомментировали усиление охраны посольств США в ряде стран
  • globallookpress.com
  • © Ron Sachs

«Мы увеличили количество морпехов, охраняющих посольства… Это не дополнительные силы, это те морпехи, кто уже там находится… Я не видела новых запросов (на предоставление дополнительной охраны. — RT). Это не связано с сектором Газа, это связано с повышенными требованиями к безопасности», — цитирует её РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что США усилили охрану своих посольств в Иордании, Израиле и Турции из-за опасений протестов на фоне открытия американского посольства в Иерусалиме.

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