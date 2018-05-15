СМИ: США усилили охрану своих посольств в Иордании, Израиле и Турции

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США усилили охрану своих посольств в Иордании, Израиле и Турции из-за опасений протестов на фоне открытия американского посольства в Иерусалиме. Об этом информирует NBC со ссылкой на источники в Министерстве обороны США.

По данным источников, в американские дипломатические представительства были направлены десятки морских пехотинцев. Отмечается, что военные «уже находятся на местах».

Также источники утверждают, что Госдепартамент и Пентагон рассматривают возможность усиления мер безопасности в посольствах США в ряде других стран региона, в том числе в Ливане, Египте и Пакистане.

Ранее стало известно, что в ходе столкновений демонстрантов с военными Израиля в секторе Газа, произошедших на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, погибли 55 палестинцев

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