В посольстве США прокомментировали фото с несуществующим иудейским храмом

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Посол США в Израиле Дэвид Фридман не знал, что на фото Иерусалима, с которым он был запечатлён, изображён иудейский храм. Об этом говорится в сообщении американской дипмиссии в Twitter.

«Посол Фридман не был осведомлён о содержании изображения, которое было выставлено перед ним, когда было сделано фото. Он был очень огорчён, что кто-то воспользовался его визитом в Бней-Брак, чтобы создать полемику. Политика США абсолютно прозрачна: мы поддерживаем статус-кво Храмовой горы», — говорится в сообщении посольства.

В ходе мероприятия в Бней-Браке Фридмана сфотографировали с большим снимком Иерусалима. Как отмечает Haaretz, при этом изображение было отредактировано: комплекс на Храмовой горе, включая мусульманскую святыню Купол Скалы, был заменён «компьютерной моделью Третьего храма», о котором говорится во многих иудейских молитвах.

Снимок вызвал волну критики со стороны мусульманского мира.

14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле.

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