В посольстве США прокомментировали фото с несуществующим иудейским храмом

Посол США в Израиле Дэвид Фридман не знал, что на фото Иерусалима, с которым он был запечатлён, изображён иудейский храм. Об этом говорится в сообщении американской дипмиссии в Twitter.

«Посол Фридман не был осведомлён о содержании изображения, которое было выставлено перед ним, когда было сделано фото. Он был очень огорчён, что кто-то воспользовался его визитом в Бней-Брак, чтобы создать полемику. Политика США абсолютно прозрачна: мы поддерживаем статус-кво Храмовой горы», — говорится в сообщении посольства.

2/2 The US policy is absolutely clear: we support the status quo on the Haram al-Sharif/Temple Mount. — USEmbassyJerusalem (@usembassyjlm) May 22, 2018

В ходе мероприятия в Бней-Браке Фридмана сфотографировали с большим снимком Иерусалима. Как отмечает Haaretz, при этом изображение было отредактировано: комплекс на Храмовой горе, включая мусульманскую святыню Купол Скалы, был заменён «компьютерной моделью Третьего храма», о котором говорится во многих иудейских молитвах.

Снимок вызвал волну критики со стороны мусульманского мира.

What's missing in this photo of Jerusalem that US Ambassador to Israel David Friedman is looking at? The Dome of the Rock & Al-Aqsa Mosque. Removing the Islamic holy sites is a long-term goal of far-right Israeli Jewish extremists who want to erase Palestinians from Jerusalem. pic.twitter.com/Y0AnKbAm2B — The IMEU (@theIMEU) May 22, 2018

14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле.