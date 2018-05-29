Американский сенатор заявил, что власти КНДР не намерены отказываться от ядерного оружия

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Американский сенатор Марко Рубио в эфире телеканала ABC заявил, что Северная Корея не откажется от ядерного оружия.

«Я убеждён в том, что лидер КНДР Ким Чен Ын не хочет денуклиаризации. Он не будет ликвидировать ядерное оружие, однако он хочет создать видимость того, что он открытый и разумный лидер, а его намерения носят мирный характер», — сказал Рубио.

Также, по его словам, действия северокорейского руководства являются «шоу».

«Это всё шоу. Ким освободил трёх американцев, которые были невиновны, взорвал объект, который, вероятно, уже был неисправен... Он может испытывать оружие где угодно», — заключил политик.

Ранее сообщалось о демонтаже ядерного полигона Пхунгери в Северной Корее.

Впоследствии в Пхеньяне заявили о готовности КНДР работать над созданием безъядерного мира.

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