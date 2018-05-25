Сечин не исключил влияния санкций на нефтяные цены

Глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Петербургском экономическом форуме, заявил, что политика санкций и ультиматумов применительно к рынкам углеводородов может привести к новым рекордам цен на нефть.

«Политика санкций и ультиматумов в применении к рынкам углеводородов не может не привести к появлению перманентной «санкционной премии» в цене. Через какое-то время, не исключаю, мы сможем говорить о санкционном сырьевом «суперцикле» и уже в близкой перспективе увидим новые ценовые рекорды», — заявил Сечин.

Ранее первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов во время выступления на сессии ПМЭФ отметил, что антироссийские санкции способствовали более активному проведению реформ в стране.

23 мая американский госсекретарь Майк Помпео во время выступления в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США заявил, что Вашингтон намерен ввести против Москвы намного больше санкций, чем действует в данный момент.