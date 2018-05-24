ЦБ рассматривает послабления для банков, кредитующих подпавшие под санкции компании

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Центральный банк рассматривает возможность введения послаблений для банков, которые кредитуют санкционные компании по расчёту норматива максимального размера риска на заёмщика или группу связанных заёмщиков. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.
ЦБ рассматривает послабления для банков, кредитующих подпавшие под санкции компании
  • Reuters

«Рассматриваем послабления временные по расчёту норматива н6 до 1 января 2019 года», — приводит его слова ТАСС.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инструментарий ЦБ позволит ограничить влияние новых санкций на инфляцию.

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