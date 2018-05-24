В посольстве России объяснили позицию США в отношении «Северного потока — 2»

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В посольстве России в Вашингтоне объяснили, чем определена позиция Соединённых Штатов в отношении строительства трубопровода «Северный поток — 2».

В частности, в дипмиссии прокомментировали высказывания американского госсекретаря Майка Помпео о том, что Соединённые Штаты выступают против строительства трубопровода.

«Хотели бы напомнить, что кумир нынешних республиканцев — Рональд Рейган — также выступал против строительства советского газопровода в Германию в начале 80-х годов. Его администрация вводила санкции против тех компаний, которые участвовали в этом проекте. Обоснование было тем же — не дать России усилить влияние на европейских союзников США», — говорится в тексте.

При этом в посольстве отметили, что в настоящее время США «защищают» тот газопровод, так он он проходит по территории Украины.

«Атакуя «Северный поток — 2», Вашингтон навязывает Европе свой неконкурентоспособный сжиженный природный газ», — добавили в дипмиссии.

По словам представителей посольства, экс-президенту США Рейгану «хватило мудрости» для того, чтобы спустя некоторое время отменить введённые против Москвы санкции. Российские дипломаты также выразили надежду на то, что в Вашингтоне сделают соответствующие выводы значительно раньше.

Ранее Помпео заявил, что необходимо продолжать предпринимать шаги против реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

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