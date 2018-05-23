Трамп заявил, что вопрос о проведении встречи с Ким Чен Ыном решится на следующей неделе
Американский президент Дональд Трамп заявил, что вопрос о проведении его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре будет выяснен на следующей неделе.
- Reuters
«Мы узнаем о (встрече в. — RT) Сингапуре на следующей неделе», — цитирует американского лидера The Hill.
Ранее СМИ сообщили, что беспокойство Трампа относительно встречи с северокорейским лидером значительно возросло.
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына намечена на 12 июня.
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