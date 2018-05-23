Трамп заявил, что шпион в его штабе не смог доказать «сговора» с Россией

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что даже шпион в его предвыборном штабе во время американской президентской кампании 2016 года не смог доказать «сговора» с Россией, потому что его не было.

«Шпион был (в штабе. — RT) в самом начале (избирательной. — RT) кампании и тем не менее никогда не сообщал о сговоре с Россией, потому что не было никакого сговора. Он был там только для того, чтобы шпионить в политических целях и помочь жуликоватой Хиллари (Клинтон. — RT) выиграть...», — написал он.

Ранее СМИ рассказали об информаторе ФБР в предвыборном штабе Трампа.

Позднее американский лидер потребовал от Министерства юстиции Соединённых Штатов разобраться в том, вмешивалось ли ФБР в его предвыборную кампанию.