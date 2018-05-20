Помпео заявил, что выборы президента Венесуэлы «ничего не изменят»

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Госсекретарь США Майк Помпео в своём Twitter заявил, что проходящие в Венесуэле выборы главы государства «ничего не изменят».

«Наблюдаем за Венесуэлой сегодня. Фиктивные выборы ничего не изменят. Нам нужно, чтобы народ Венесуэлы управлял этой страной... Государством, которое многое может предложить миру», — написал он.

Ранее официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт назвала президентские выборы в Венесуэле «нелегитимными».

В республике проходят выборы главы государства. На пост президента страны претендуют четыре кандидата: действующий лидер Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи. 

Глава совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов, который наблюдает за ходом президентских выборов в Венесуэле, заявил Nation News, что избирательный процесс сопровождается беспрецедентными мерами безопасности.

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