Помпео заявил, что выборы президента Венесуэлы «ничего не изменят»
«Наблюдаем за Венесуэлой сегодня. Фиктивные выборы ничего не изменят. Нам нужно, чтобы народ Венесуэлы управлял этой страной... Государством, которое многое может предложить миру», — написал он.
Ранее официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт назвала президентские выборы в Венесуэле «нелегитимными».
В республике проходят выборы главы государства. На пост президента страны претендуют четыре кандидата: действующий лидер Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи.
Глава совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов, который наблюдает за ходом президентских выборов в Венесуэле, заявил Nation News, что избирательный процесс сопровождается беспрецедентными мерами безопасности.