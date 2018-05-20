Основной соперник Мадуро проголосовал на выборах главы государства в Венесуэле
- Reuters
- © Carlos Jasso
Свой выбор оппозиционер сделал на избирательном участке в городе Баркисимето штата Лара.
На пост президента Венесуэлы претендуют четыре кандидата: действующий лидер Мадуро, оппозиционер Фалькон, а также инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи.
Ранее сообщалось, что в Венесуэле проходят выборы президента.
При этом отмечалось, что Мадуро также сделал свой выбор в ходе голосования.
Подробнее — в материале RT.