Основной соперник Мадуро проголосовал на выборах главы государства в Венесуэле

Энри Фалькон, основной соперник президента Венесуэлы Николаса Мадуро, проголосовал на выборах главы государства. Об этом сообщает NTN24.

Свой выбор оппозиционер сделал на избирательном участке в городе Баркисимето штата Лара.

На пост президента Венесуэлы претендуют четыре кандидата: действующий лидер Мадуро, оппозиционер Фалькон, а также инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле проходят выборы президента.

При этом отмечалось, что Мадуро также сделал свой выбор в ходе голосования.

Подробнее — в материале RT.



