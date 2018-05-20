Основной соперник Мадуро проголосовал на выборах главы государства в Венесуэле

Короткая ссылка
Энри Фалькон, основной соперник президента Венесуэлы Николаса Мадуро, проголосовал на выборах главы государства. Об этом сообщает NTN24.
Основной соперник Мадуро проголосовал на выборах главы государства в Венесуэле
  • Reuters
  • © Carlos Jasso

Свой выбор оппозиционер сделал на избирательном участке в городе Баркисимето штата Лара.

На пост президента Венесуэлы претендуют четыре кандидата: действующий лидер Мадуро, оппозиционер Фалькон, а также инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи. 

Ранее сообщалось, что в Венесуэле проходят выборы президента.

При этом отмечалось, что Мадуро также сделал свой выбор в ходе голосования.

Подробнее — в материале RT.


 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Латинская Америка
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных