Наблюдатель из России рассказал о мерах безопасности на выборах в Венесуэле

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Глава совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов, который наблюдает за ходом президентских выборов в Венесуэле, заявил, что избирательный процесс сопровождается беспрецедентными мерами безопасности.

Об этом сообщает Nation News.

Он отметил, что обстановка спокойная, наблюдатели не высказывают претензий к процессу голосования.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле проходят выборы президента.

При этом отмечалось, что действующий глава государства Николас Мадуро сделал свой выбор в ходе голосования.

Подробнее — в материале RT.

 

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