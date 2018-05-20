Наблюдатель из России рассказал о мерах безопасности на выборах в Венесуэле

Глава совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов, который наблюдает за ходом президентских выборов в Венесуэле, заявил, что избирательный процесс сопровождается беспрецедентными мерами безопасности.

Об этом сообщает Nation News. Он отметил, что обстановка спокойная, наблюдатели не высказывают претензий к процессу голосования. Ранее сообщалось, что в Венесуэле проходят выборы президента. При этом отмечалось, что действующий глава государства Николас Мадуро сделал свой выбор в ходе голосования. Подробнее — в материале RT.