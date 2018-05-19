В Италии при опрокидывании автобуса пострадали 26 человек

В провинции Порденоне на севере Италии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате инцидента пострадали 26 человек, передаёт телеканал Tgcom24.

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Турин — Триест, вылетел за пределы автодороги близ города Сан-Джорджо-ди-Ногаро, после чего перевернулся.

Отмечается, что в результате ДТП различные травмы получили 26 человек, один из пострадавших находится в очень тяжёлом состоянии.

Ранее не менее 19 человек погибли в ДТП с грузовиком в Индии.

Также Nation News передавал, что в Хабаровске во время движения загорелся трамвай.