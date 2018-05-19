В Италии при опрокидывании автобуса пострадали 26 человек
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Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Турин — Триест, вылетел за пределы автодороги близ города Сан-Джорджо-ди-Ногаро, после чего перевернулся.
Отмечается, что в результате ДТП различные травмы получили 26 человек, один из пострадавших находится в очень тяжёлом состоянии.
Ранее не менее 19 человек погибли в ДТП с грузовиком в Индии.
Также Nation News передавал, что в Хабаровске во время движения загорелся трамвай.