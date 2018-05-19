СМИ: Не менее 19 человек погибли при ДТП с грузовиком в Индии
По меньшей мере 19 человек погибли в результате ДТП с участием грузовика в индийском штате Гуджарат.
Об этом сообщает агентство ANI.
Как уточняется, в результате инцидента пострадали семь человек, они были госпитализированы.
По данным агентства, водитель грузовика скрылся с места ДТП.
Ранее сообщалось, что в Индии по меньшей мере 26 детей погибли при падении автобуса, перевозящего школьников, в ущелье.
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