Один человек погиб в результате ДТП с участием школьного автобуса в Нью-Джерси

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Один человек погиб и несколько пострадали в результате аварии с участием школьного автобуса в американском штате Нью-Джерси.
Один человек погиб в результате ДТП с участием школьного автобуса в Нью-Джерси
  • Reuters

Об этом сообщает NBC.

«По меньшей мере один человек погиб, несколько пострадали в Нью-Джерси в результате ДТП с участием школьного автобуса», — указывает телекомпания.

Ранее в Индии по меньшей мере 26 детей погибли при падении автобуса, перевозящего школьников, в ущелье.

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