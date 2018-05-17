Один человек погиб в результате ДТП с участием школьного автобуса в Нью-Джерси
- Reuters
Об этом сообщает NBC.
«По меньшей мере один человек погиб, несколько пострадали в Нью-Джерси в результате ДТП с участием школьного автобуса», — указывает телекомпания.
DEVELOPING: At least 1 killed, multiple hurt in N.J. school bus crash. https://t.co/GZm7TiIAHWpic.twitter.com/8wD21L5V7a— NBC News (@NBCNews) 17 мая 2018 г.
Ранее в Индии по меньшей мере 26 детей погибли при падении автобуса, перевозящего школьников, в ущелье.