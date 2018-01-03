Трамвай загорелся во время движения в Хабаровске

Трамвай загорелся во время движения на пересечении улицы Шеронова и Уссурийского бульвара в Хабаровске, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Информация о возгорании поступила на пульт пожарной охраны. Расчёт прибыл на место происшествия через четыре минуты, и через 17 минут огонь был полностью потушен.

Отмечается, что пассажиры покинули трамвай, как только увидели огонь.

Ранее Inforeactor сообщало, что при столкновении маршрутки и трамвая на Урале пострадали восемь человек.