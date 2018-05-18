МИД России: страны БРИКС выступают против односторонних санкций США в отношении Ирана

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Страны БРИКС не поддерживают односторонние санкции США в отношении Ирана. Об этом заявил начальник отдела БРИКС российского МИД Михаил Калугин.

«БРИКС последовательно выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела государств и против использования рудиментарной контрпродуктивной практики односторонних санкций…» — цитирует его РИА Новости.

Калугин добавил, что все участники БРИКС имеют «довольно развитые» связи с Ираном.

«Мы отстаиваем право наций развивать отношения с теми странами, с которыми они хотят это делать», — пояснил он.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп договорились о переговорах по санкциям против Ирана.

В Минфине США заявили, что для восстановления санкций против Ирана потребуется от 90 до 180 дней.

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