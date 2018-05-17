В МИД Канады осудили открытие Крымского моста

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В Министерстве иностранных дел Канады осудили открытие Крымского моста. Об этом заявила глава канадского внешнеполитического ведомства Христя Фриланд.

«Канада осуждает строительство и частичное открытие сегодня (16 мая. — RT) моста через Керченский пролив. Мост... является ещё одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Российской Федерации», — цитирует её ТАСС.

Ранее официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон осуждает открытие Крымского моста и призывает Москву «не препятствовать судоходству».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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