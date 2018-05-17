В МИД Канады осудили открытие Крымского моста
«Канада осуждает строительство и частичное открытие сегодня (16 мая. — RT) моста через Керченский пролив. Мост... является ещё одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Российской Федерации», — цитирует её ТАСС.
Ранее официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон осуждает открытие Крымского моста и призывает Москву «не препятствовать судоходству».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.