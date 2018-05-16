В НАТО осудили открытие Крымского моста

НАТО осуждает открытие Крымского моста, который нарушает суверенитет Украины. Об этом заявил заместитель спикера альянса Пирс Казале.

«Крым является частью Украины, и этот мост является ещё одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе нарушением её навигационных прав в территориальных водах», — приводит текст его заявления Интерфакс-Украина.

По мнению представителя североатлантического альянса, Россия «продолжает демонстрировать явное пренебрежение к международному праву».

Ранее официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон осуждает открытие Крымского моста и призывает Москву «не препятствовать судоходству».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.