Симоньян прокомментировала публикацию Washington Examiner с призывом бомбить Крымский мост

Короткая ссылка
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала публикацию американского издания Washington Examiner, в которой автор призывает разбомбить Крымский мост.
Симоньян прокомментировала публикацию Washington Examiner с призывом бомбить Крымский мост
  • Маргарита Симоньян
  • © RT

«Американский еженедельник Washington Examiner разместил статью с призывом бомбить Крымский мост. Ещё раз. Американское СМИ призывает нанести удары с воздуха по нашему мосту», — написала она в своём Telegram-канале.

Симоньян отметила, что автор дал подробную инструкцию, «как лучше нанести удар».

«А если не получится разрушить весь мост, то хотя бы временно парализовать движение. У меня всё», — добавила главный редактор RT.

15 мая на сайте издания Washington Examiner была опубликована статья Тома Рогана под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных