Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД Сингапура

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД Сингапура Вивианом Балакришнаном поблагодарил страну за готовность стать площадкой для проведения встречи американского президента Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявили в пресс-службе Госдепартамента.

Reuters

«Помпео поблагодарил министра иностранных дел Балакришнана за готовность Сингапура провести 12 июня встречу президента Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном», — говорится в сообщении. Стороны отметили важность стратегического партнёрства между США и Сингапуром, включая сотрудничество в области экономики и безопасности. Встреча Трампа и Ким Чен Ына должна состояться 12 июня в Сингапуре. Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН рассказал о возможных темах предстоящей встречи двух лидеров.