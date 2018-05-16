Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД Сингапура

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Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД Сингапура Вивианом Балакришнаном поблагодарил страну за готовность стать площадкой для проведения встречи американского президента Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявили в пресс-службе Госдепартамента.
Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД Сингапура
  • Reuters

«Помпео поблагодарил министра иностранных дел Балакришнана за готовность Сингапура провести 12 июня встречу президента Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном», — говорится в сообщении.

Стороны отметили важность стратегического партнёрства между США и Сингапуром, включая сотрудничество в области экономики и безопасности.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына должна состояться 12 июня в Сингапуре. 

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН рассказал о возможных темах предстоящей встречи двух лидеров. 

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