Родители напавшего на прохожих в Париже освобождены из-под стражи

Родители Хамзата Азимова, совершившего нападение на прохожих в Париже, освобождены из-под стражи. Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что они были отпущены в связи с отсутствием доказательств их вины в произошедшем.

Ранее сообщалось, что в квартире родителей преступника, проживающих на севере Парижа, был проведён обыск, их поместили под стражу.

12 мая Азимов напал с ножом на прохожих в Париже. Один человек погиб, четверо получили ранения. Полиция ликвидировала злоумышленника.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.