СМИ: Родители напавшего на прохожих в Париже помещены под стражу

Родители мужчины, напавшего с ножом на прохожих в Париже, помещены под стражу, передаёт RTL.

По информации радиостанции, личность напавшего установлена — им был выходец из Чечни 1997 года рождения.

Ранее Europe1 со ссылкой на свои источники также сообщила, что злоумышленник был выходцем из Чечни.

12 мая мужчина напал с ножом на прохожих в Париже. Один человек погиб, четверо получили ранения. Полиция ликвидировала злоумышленника.

Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.