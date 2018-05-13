СМИ: Напавший на прохожих в Париже был выходцем из России
- Reuters
По данным радиостанции, мужчина не имел при себе никаких документов, его личность удалось установить по отпечаткам пальцев.
Вечером 12 мая неизвестный напал с ножом на прохожих в центре Парижа. Один человек погиб, ещё четверо получили ранения. Полиция ликвидировала злоумышленника.
«Исламское государство»* взяло на себя ответственность за атаку.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.