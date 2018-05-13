СМИ: Напавший на прохожих в Париже был выходцем из России

На прохожих в Париже напал выходец из Чечни в возрасте около 20 лет, передаёт Europe1 со ссылкой на источники.

По данным радиостанции, мужчина не имел при себе никаких документов, его личность удалось установить по отпечаткам пальцев.

Вечером 12 мая неизвестный напал с ножом на прохожих в центре Парижа. Один человек погиб, ещё четверо получили ранения. Полиция ликвидировала злоумышленника.

«Исламское государство»* взяло на себя ответственность за атаку.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.