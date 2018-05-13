СМИ: Напавший на прохожих в Париже был выходцем из России

Короткая ссылка
На прохожих в Париже напал выходец из Чечни в возрасте около 20 лет, передаёт Europe1 со ссылкой на источники.
СМИ: Напавший на прохожих в Париже был выходцем из России
  • Reuters

По данным радиостанции, мужчина не имел при себе никаких документов, его личность удалось установить по отпечаткам пальцев.

Вечером 12 мая неизвестный напал с ножом на прохожих в центре Парижа. Один человек погиб, ещё четверо получили ранения. Полиция ликвидировала злоумышленника.

«Исламское государство»* взяло на себя ответственность за атаку. 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных