СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за инцидент в Париже

Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за нападение вооружённого ножом мужчины на прохожих во французской столице. Об этом сообщает Le Figaro.

Ранее стало известно, что неизвестный мужчина совершил нападение на людей в Париже. В результате произошедшего один человек погиб, ещё четверо получили травмы различной степени тяжести. Прокурор французской столицы Франсуа Молан в ходе пресс-конференции рассказал, что сотрудники полиции выявили террористический след в нападении на людей. * «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.