Макрон прокомментировал нападение на людей в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон в своём Twitter прокомментировал нападение на людей в Париже.

«Все мои мысли сейчас о погибших и пострадавших в результате нападения с применением холодного оружия, которое было совершено сегодня вечером в Париже...», — написал он.

Французский лидер также поблагодарил сотрудников полиции за мужество, проявленное ими, во время ликвидации нападавшего.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при нападении неизвестного с ножом в Париже, ещё четверо получили травмы различной степени тяжести.

Прокурор французской столицы Франсуа Молан в ходе пресс-конференции рассказал, что сотрудники полиции выявили террористический след в нападении на людей.