Макрон прокомментировал нападение на людей в Париже
«Все мои мысли сейчас о погибших и пострадавших в результате нападения с применением холодного оружия, которое было совершено сегодня вечером в Париже...», — написал он.
Французский лидер также поблагодарил сотрудников полиции за мужество, проявленное ими, во время ликвидации нападавшего.
Ранее сообщалось, что один человек погиб при нападении неизвестного с ножом в Париже, ещё четверо получили травмы различной степени тяжести.
Прокурор французской столицы Франсуа Молан в ходе пресс-конференции рассказал, что сотрудники полиции выявили террористический след в нападении на людей.