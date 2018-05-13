«Наш город подвергся нападению»: установлен «террористический след» атаки в центре Парижа

В центральном районе Парижа неизвестный совершил нападение на прохожих. В результате атаки один человек убит, четверо получили ранения. Злоумышленник был застрелен прибывшими на место преступления полицейскими. По словам прокурора, в происшествии обнаружен «террористический след». Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство»*. Что ещё известно об инциденте — в материале RT.

В центре Парижа неизвестный мужчина, вооружённый ножом, атаковал прохожих. В результате нападения один человек скончался на месте, четверо пострадали. Об этом сообщили в местной полиции.

«Неизвестный с ножом напал на пятерых человек во втором округе Парижа: одна жертва скончалась, двое получили серьёзные ранения, двое лёгкие. Преступник ликвидирован», — сообщается в Twitter правоохранителей.

🔴 Agression de 5 personnes dans le 2ème arrondissement de Paris par un individu armé d’un couteau: une victime est décédée, deux sont blessées grièvement et deux sont blessées légèrement. L’agresseur est décédé. — Préfecture de police (@prefpolice) May 12, 2018

Между тем в прокуратуре отметили, что усматривают в произошедшем террористический след.

«Нападавший с ножом на прохожих кричал «Аллах акбар!»​​​. Антитеррористическая прокуратура начала расследование», — сказал на пресс-конференции прокурор Парижа Франсуа Моленс.

Вслед за ним СМИ сообщили, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

«Хладнокровная реакция»

Тем временем действия правоохранительных органов оценил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон.

«Я приветствую хладнокровную реакцию полиции. Мои мысли с пострадавшими в результате этого чудовищного акта», — написал он в Twitter.

Agression à #Paris : je salue le sang froid et la réactivité des forces de police qui ont neutralisé l’assaillant.

Mes premières pensées vont aux victimes de cet acte odieux. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) May 12, 2018

В свою очередь, префект полиции Мишель Дельпеш заверил семьи получивших ранения, что им будет оказана вся необходимая помощь.

Затем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция, даже несмотря на подобные кровавые атаки, не перестанет бороться с врагами свободы.

«Все мои мысли с жертвами и пострадавшими от атаки с ножом этим вечером в Париже, а также с их близкими. От имени всех французов я отдаю должное мужеству полицейских, которые нейтрализовали террориста. Франция снова заплатила кровью, но не уступит ни на дюйм врагам свободы», — отметил он.

La France paye une nouvelle fois le prix du sang mais ne cède pas un pouce aux ennemis de la liberté (2/2). — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 12, 2018

Паника на улице

Инцидент произошёл на севере, ближе к девятому округу в районе площади Опера. В этой части города много ночных клубов, кафе и ресторанов. France24 со ссылкой на очевидца отмечает, что изначально стражи порядка попытались обезвредить злоумышленника с помощью пистолета с электрошокером, однако затем дважды выстрелили из огнестрельного оружия.

«Я была в ресторане на улице Святого Августина во втором округе. Толпа в панике, кровь, мужчина с ножом на улице и кричащие люди. Избегайте этого района, если можете», — написала в Twitter одна из очевидцев Фиона Занетти.

I was in a restaurant rue saint Augustin in the 2eme arrondissement , crowd panic, blood, a guy with a knife in the streets and people screaming, avoid the area if you can 🙏🏼 #Paris — Fiona Zanetti (@FionaZanetti) May 12, 2018

По словам другого свидетеля событий, нападавший как будто «был безумен или под действием наркотиков». Журналист газеты Le Parisien Джереми Фам-Ле сообщил со ссылкой на правоохранителей, что мужчина пытался провоцировать полицейских, крича: «Убейте меня, или я убью вас!»

Между тем в Министерстве иностранных дел Франции призвали СМИ распространять информацию о произошедшем только от проверенных источников.

«Нам нужна ваша помощь. Не распространяйте дезинформацию! Делитесь только той информацией, которая поступает от проверенных источников», — говорится в Twitter ведомства.

⚠️ Agression à #Paris : prenez garde aux rumeurs. Ne relayez que les informations émanant de sources fiables. pic.twitter.com/DgYQLERdPm — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) May 12, 2018

В данный момент место происшествия оцеплено стражами порядка, там же дежурят медицинские бригады.

DERNIÈRE MINUTE : Attaque au couteau dans le 2ème arrondissement de Paris (secteur proche métro Quatre Septembre).



Plusieurs victimes. pic.twitter.com/Di3NoGkual — Remy Buisine (@RemyBuisine) May 12, 2018

Осудили атаку

Французские политики в социальных сетях выражают солидарность с пострадавшими и осуждают произошедшее нападение.

«Выражаю поддержку нашим силам правопорядка, которые ликвидировали нападавшего <…> в Париже. К сожалению, один человек погиб, а несколько получили ранения», — написала в Twitter лидер Национального фронта Марин Ле Пен.

Soutien à nos forces de l’ordre qui ont neutralisé un assaillant islamiste à Paris.

Hélas, un mort et plusieurs blessés sont à déplorer.



Le peuple français ne se contentera plus de commentaires.

Ce sont des actes qui sont attendus ! MLPhttps://t.co/7EGkJBYMsZ — Marine Le Pen (@MLP_officiel) May 12, 2018

Соболезнования семье погибшего выразила мэр столицы Анн Идальго. Помимо этого, она поблагодарила полицию и спасателей за «хладнокровие, смелость и профессионализм».

«Сегодня вечером наш город подвергся смертельному нападению​​​. Мои мысли с семьёй погибшего. Я также думаю о раненых и их близких. Я хочу сказать им, что все парижане на их стороне… Я благодарю также спасателей, которые очень быстро приехали на место, чтобы помочь раненым», — также в Twitter отметила Идальго.

В том же ключе высказался и первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор.

«Сочувствую близким и родным (погибшего и пострадавших. — RT). Отдадим должное хладнокровным действиям полиции. Беда снова пришла во Францию, но Республика вновь окажется сильнее», — отметил он.

Pensées émues pour les proches et les familles. Hommage au sang-froid des forces de l’ordre. L’horreur frappe une nouvelle fois la France, une nouvelle fois la Republique sera plus forte que la douleur. #Paris — Olivier Faure (@faureolivier) May 12, 2018

В посольстве РФ в Париже сообщили, что выясняют, нет ли среди пострадавших российских граждан.

«Информация уточняется, на данный момент пока сведений нет», — цитирует РИА Новости заявление дипмиссии.

Череда терактов

Напомним, что за последние годы Париж подвергся нескольким террористическим атакам. Крупнейшим нападением стали события в ноябре 2015 года. Тогда сторонники ИГ совершили серию терактов в столице и её пригороде Сен-Дени. Жертвами их акции стали 130 человек, пострадали более 350.

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Одним из последних происшествий террористической направленности стал захват заложников на юге Франции в конце марта. 26-летний Редуар Лакдим, вооружённый огнестрельным оружием, сначала угнал автомобиль в коммуне Каркассон, после чего открыл из машины огонь по сотрудникам спецназа, а затем ворвался в супермаркет Super U в коммуне Треб. Сообщалось, что он требовал освободить главного фигуранта дела о терактах в Париже Салаха Абдеслама.

Через некоторое время полиции удалось освободить заложников. В результате последовавшего штурма злоумышленник был ликвидирован.

Всего при нападениях погибли трое — пассажир машины, покупатель и сотрудник супермаркета; пострадали 16 человек. Как выяснилось позднее, нападавший находился в поле зрения правоохранительных органов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.