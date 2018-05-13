Атака в центре Парижа: один погиб, четверо пострадали при нападении неизвестного с ножом

Один человек погиб, четверо получили ранения в результате атаки неизвестного мужчины с ножом в Париже. Нападавший ликвидирован. Инцидент, в котором полиция усматривает «террористический след», произошёл вечером на улице Монсиньи неподалеку от здания городской Оперы и респектабельных районов вокруг Вандомской площади. В настоящий момент район оцеплен. RT ведёт прямую трансляцию из французской столицы.