Атака в центре Парижа: один погиб, четверо пострадали при нападении неизвестного с ножом

Короткая ссылка
RT
Один человек погиб, четверо получили ранения в результате атаки неизвестного мужчины с ножом в Париже. Нападавший ликвидирован. Инцидент, в котором полиция усматривает «террористический след», произошёл вечером на улице Монсиньи неподалеку от здания городской Оперы и респектабельных районов вокруг Вандомской площади. В настоящий момент район оцеплен. RT ведёт прямую трансляцию из французской столицы.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных