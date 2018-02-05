В Брюсселе начался суд над главным обвиняемым по делу о терактах в Париже Абдесламом
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Сообщается, что Абдеслама доставили во Дворец правосудия на полицейском вертолёте из тюрьмы Флёри-Мерожи под Парижем, где он находится в заключении.
Как отмечает телеканал, террорист отказался отвечать на вопросы во время судебного заседания.
В районе здания суда усилены меры безопасности — установлены заграждения с колючей проволокой, барьеры, бетонные блоки.
В Париже и его пригороде Сен-Дени в ночь на 14 ноября 2015 года в результате серии терактов и захвата заложников погибли 130 человек, более 350 получили ранения.
Всего в нападении участвовали семь террористов, Абдеслам является единственным оставшимся в живых.