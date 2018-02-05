В Брюсселе начался суд над главным обвиняемым по делу о терактах в Париже Абдесламом

Главный обвиняемый по делу о терактах в Париже в 2015 году Салах Абдеслам предстал перед судом в Брюсселе, передаёт BFMTV. В бельгийской столице 28-летнего Абдеслама судят за перестрелку с полицией при попытке задержания в 2016 году.

Сообщается, что Абдеслама доставили во Дворец правосудия на полицейском вертолёте из тюрьмы Флёри-Мерожи под Парижем, где он находится в заключении.

Как отмечает телеканал, террорист отказался отвечать на вопросы во время судебного заседания.

В районе здания суда усилены меры безопасности — установлены заграждения с колючей проволокой, барьеры, бетонные блоки.

В Париже и его пригороде Сен-Дени в ночь на 14 ноября 2015 года в результате серии терактов и захвата заложников погибли 130 человек, более 350 получили ранения.

Всего в нападении участвовали семь террористов, Абдеслам является единственным оставшимся в живых.