Полицейские провели обыск в квартире родителей напавшего на прохожих в Париже

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В квартире родителей Хамзата Азимова, проживающих на севере Парижа, был проведён обыск, их поместили под стражу, передаёт телеканал BFMTV.

Родители Азимова проживают в 18-м округе Парижа. Сотрудники полиции провели обыск ночью.

Утром родителей уроженца Чечни поместили под стражу.

Также отмечается, что 20-летний Азимов входил в так называемый список FSPRT, в который вносят лиц, «представляющих угрозу безопасности в связи с близостью к радикальным исламистским кругам».

Ранее сообщалось, что по делу о нападении с ножом в Париже задержан третий человек.

Также глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о напавшем с ножом на прохожих в Париже.

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