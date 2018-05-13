Полицейские провели обыск в квартире родителей напавшего на прохожих в Париже

В квартире родителей Хамзата Азимова, проживающих на севере Парижа, был проведён обыск, их поместили под стражу, передаёт телеканал BFMTV.

Родители Азимова проживают в 18-м округе Парижа. Сотрудники полиции провели обыск ночью.

Утром родителей уроженца Чечни поместили под стражу.

Также отмечается, что 20-летний Азимов входил в так называемый список FSPRT, в который вносят лиц, «представляющих угрозу безопасности в связи с близостью к радикальным исламистским кругам».

Ранее сообщалось, что по делу о нападении с ножом в Париже задержан третий человек.

Также глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о напавшем с ножом на прохожих в Париже.