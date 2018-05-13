Полицейские провели обыск в квартире родителей напавшего на прохожих в Париже
Родители Азимова проживают в 18-м округе Парижа. Сотрудники полиции провели обыск ночью.
Утром родителей уроженца Чечни поместили под стражу.
Также отмечается, что 20-летний Азимов входил в так называемый список FSPRT, в который вносят лиц, «представляющих угрозу безопасности в связи с близостью к радикальным исламистским кругам».
Ранее сообщалось, что по делу о нападении с ножом в Париже задержан третий человек.
Также глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о напавшем с ножом на прохожих в Париже.